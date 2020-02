La cantante non ha peli sulla lingua e su Twitter rilascia un post indirizzato a chi si è lasciato prendere dell’isteria del Coronavirus.

Parta l’hashtag #coerenzazero

Elettra Lamborghini, che in questi giorni sta girando l’Italia per il tour promozionale del suo nuovo album Twerking Queen, qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Twitter la sua opinione sull’isteria di massa che ha colpito parte del popolo italiano.

Nel tweet possiamo leggere: “Vi sc***te mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del coronavirus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire”. Il pubblico di Twitter non è rimasto sorpreso da questa sua dichiarazione: la cantante ci ha abituati alla sua schiettezza.

Il popolo di Twitter

Il mondo di Twitter non si è fatto aspettare e commenti su commenti sono caduti come pioggia. C’è chi concorda pienamente con il pensiero di Elettra e chi invece se ne discosta. Alessandro Cattelan, confermato conduttore e autore di X Factor 2020, commenta semplicemente con “bff” , ovvero “best friend forever”. Un fan della cantante, @corradone91, prende spunto dal testo della canzone che la Lamborghini ha portato a Sanremo 2020 e scrive: “Musica, e il virus scompare“.

C’è chi non ha molto da dire, se non semplicemente: “Posso solo dire che ti amo haha“. Anche chi non condivide il messaggio rilasciato dalla cantante si fa sentire, e qualcuno commenta: “Che donna di classe…” o “Non è obbligatorio per forza dire st*****te del genere eh”.

Annullate alcune date degli instore

È sempre di qualche giorno fa la notizia, rilasciata sull’account Instagram della cantante, della cancellazione di alcune date del suo tour promozionale. In una storia Instagram l’avviso: “Data le notizie delle ultime ore, è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsti per la prossima settimana”. I fan della Lamborghini possono però restare tranquilli: gli instore programmati per ieri 25 febbraio, a Lucca e Firenze, si sono svolti regolarmente.

