Siamo arrivati a metà di una settimana molto intensa, frenetica, dominata dalle notizie sul Coronavirus e i provvedimenti intrapresi. Per mantenere la calma e cerca di distrarsi da possibili preoccupazioni, può essere utile passare la serata con un po’ di intrattenimento televisivo. Ecco quindi i programmi in onda per la serata di mercoledì 26 febbraio, sulle principali emittenti.

La programmazione dei Canali Rai

Partendo in ordine, ecco cosa andrà in onda sui canali dell’emittente pubblica italiana, la Rai. Si comincia alle 21.25 su Rai 1 con Non c’è campo, divertente commedia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi in cui una classe in gita si rende conto di non avere segnale sul telefono.



Passando quindi a Rai 2, torna una delle serie Rai più acclamate degli ultimi anni: Il Cacciatore, in onda da settimana scorsa con la seconda stagione con sempre Francesco Montanari protagonista. Chiude la rassegna dei primi tre storici canali un programma sempre apprezzato e seguitissimo come Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, che inizierà stasera alle 21.20.

I film e gli show in onda su Mediaset

Continuando in rigoroso ordine di canali, arriviamo allo show di Piero Chiambretti su Rete Quattro: nuovo appuntamento per CR4 – La Repubblica delle Donne, alle 21.25.

Altro grande nome anche per Canale Cinque: quello rassicurante dello “Zio” Gerry Scotti, per una nuova puntata del tele-quiz Chi vuol essere milionario?, dai primi anni 2000 in grado di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Per chi invece preferisce un film ancora più rilassante, il canale giusto da guardare è Italia 1, dove va in onda Alice in Wonderland di Tim Burton, con Johnny Deep nel ruolo del Cappellaio Matto.

Preferite un divertente cartone? Allora spostatevi su Italia 2 e godetevi Lupin III – Tutti i tesori del mondo.

Le altre reti e i consigli per i cinefili

Non di soli primi sei canali vive la televisione italiana, però. Oltre le principali reti, quindi, vediamo cosa trasmettono gli altri canali. A partire da La7, col programma di approfondimento Atlantide condotto da Andrea Purgatori. Su Tv8 invece spazio alle audizioni di Italia’s Got Talent, tra prove commoventi e disastri annunciati: inizio alle ore 21.30. Daria Bignardi invece condurrà il talk show L’assedio sul Nove, per gli appassionati del genere.

Infine, due consigli per i cinefili in cerca di qualche film sui canali secondari. Il primo è L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, interpretato dal Bryan Cranston di Breaking Bad. L’altro è Mi chiamo Sam su La7D, alle 21.30: commovente storia di un padre con problemi mentali (Sean Penn) e della sua battaglia per la figlia.