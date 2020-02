Robbie Williams diventa papà per la quarta volta. È infatti nato il piccolo Beau Benedict Enthoven Williams, da madre surrogata come avevano già fatto per il terzo figlio.

I genitori vogliono condividere con i numerosissimi fan la gioia del momento e la madre Ayda Field pubblica un dolce video sul social Instagram.

Il tenero momento di papà Robbie che culla il piccolo

Ayda Field, moglie di Robbie Williams da 10 anni, posta un video sul suo profilo Instagram che riprende il marito mentre culla tra le sue braccia il neonato. Il padre, visibilmente emozionato, guarda il nuovo arrivato con amore e fa l’occhiolino alla telecamera.

In un post precedente era stata sempre la stessa Ayda a dare l’annuncio di un nuovo bebè in casa Williams. “In questo giorno di San Valentino abbiamo voluto celebrare l’amore nel modo più entusiasmante possibile: Beau Benedict Enthoven Williams – aveva scritto nella didascalia – Come Coco, è biologicamente nostra, ma nata dalla stessa madre surrogata. Siamo così felici e lieti di aver tra le nostre braccia qualcosa di magico, ora la nostra famiglia è al completo”. Il piccolo è infatti nato lo scorso 14 febbraio e come la sorella Colette, nata nel 2018, anche lui è stato concepito attraverso madre surrogata.

La storia d’amore con la bella attrice

La coppia di genitori, arrivati al quarto figlio, sembrano uniti più che mai, come dimostrano i vari post sui loro social dove trascorrono molto tempo insieme ai figli. I 2 si sono conosciuti nel 2006. Lui era il celebre cantante britannico all’apice del successo mentre lei un’attrice americana meno conosciuta. Da subito è scattata la passione tra loro e da lì non si sono più lasciati. La coppia ha poi deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per cercare un po’ di pace dalla stampa inglese.

Il loro amore è ancora così forte che lo scorso luglio i 2, in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio, hanno deciso di sposarsi una seconda volta, questa volta celebrando le nozze solamente tra amici stretti e familiari.