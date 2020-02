L’ex nuotatore Filippo Magnini è stato assolto. Il Tas ha annullato la squalifica a 4 anni per doping. Il campione di nuoto ha esultato sui social dopo la vittoria contro la squalifica a 4 anni per doping.

La gioia di Filippo Magnini

“HO VINTO. Il TAS mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa“, scrive su Instagram festeggiando la sua vittoria. “È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia“, ha esultato.

“Ho vinto, ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo“, ha detto ancora ad Ansa. “Ho sempre avuto fiducia in questi anni durissimi, sono stato piegato da queste accuse ma non sono stato spezzato. Lancio a tutti un messaggio positivo: di non mollare mai se avete ragione la verità viene fuori, le cose possono funzionare. Il vostro capitano è tornato, può succedere di tutto“.