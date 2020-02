Grave lutto in famiglia per Ornella Muti: morto il genero dell’attrice, Andrea Longhi, compagno della figlia Carolina Fachinetti. Su Instagram lo straziante messaggio in ricordo del giovane, deceduto dopo una dura battaglia contro la malattia.

Ornella Muti: morto il genero Andrea Longhi

Lutto nella famiglia di Ornella Muti: Andrea Longhi, compagno della figlia Carolina Fachinetti, è morto poche ore fa. Su Instagram lo struggente messaggio della ragazza: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria“.

A questo primo addio è seguito un lungo post in cui Carolina Fachinetti ha racchiuso il suo immenso dolore, spiegando di doversi fare forza per crescere i loro figli, ancora piccoli.

Il ricordo di Carolina Fachinetti

“Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardò i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che nn tutti i super eroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu.. che dire Andrea mio..tu eri vita. E senza di te.. nn so..fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu.. l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre“.

Sono le parole della figlia di Ornella Muti dopo il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia, al culmine di una durissima lotta contro la malattia che aveva colpito il compagno tempo fa.

Post Carolina Fachinetti Instagram

Carolina Fachinetti è la secondogenita dell’attrice, nata dopo Naike Rivelli (da padre diverso), nel 1984. Insieme ad Andrea (classe 1987) è figlia di Ornella Muti e di Federico Fachinetti.