Paola Iezzi, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da Me, ha raccontato il suo percorso professionale, dagli esordi fino ai successi del duo Paola & Chiara. Un percorso costellato di momenti positivi, come il Festival di Sanremo del 1997, ma anche negativi, in seguito alla rottura del rapporto con la sorella. Ora le cose sembrano andare a gonfie vele per la cantante, grazie ad un nuovo singolo realizzato in collaborazione con Myss Keta.

Dagli esordi con gli 883 a Sanremo

La carriera di Paola Iezzi inizia a metà anni ‘90 quando, insieme a Chiara, diventa una delle coriste degli 883: “Siamo state coriste per un anno di tour con Max (Pezzali, ndr), dal 1995 al 1996 – ha ricordato la cantante – Claudio Cecchetto ci scovò in un locale a Milano dove noi ci esibivamo spesso con la nostra band”. Nel giro di pochissimo tempo le due sorelle non solo si ritrovano sul palco dell’Ariston, ma arrivano alla vittoria di Sanremo 1997 nella categoria nuove proposte, con la canzone Amici come prima: “Ogni volta che rivedo questa vittoria penso alla soddisfazione che abbiamo provato allora, perché vincevamo il Festival di Sanremo, che è la gara più importante per un cantante pop in Italia, con una canzone completamente scritta da noi”.

L’amicizia ritrovata con Chiara

L’interruzione del sodalizio con Chiara, che era durato 17 anni, non è stato indolore. Mentre Paola ha continuato il suo percorso nel mondo della musica, la sorella ha preferito la carriera di attrice, dividendosi tra Milano e Los Angeles. In questo momento il rapporto sembra comunque buono: “Siamo sorelle, siamo amiche e soprattutto facciamo lavori diversi, perché Chiara ama recitare ed è anche molto brava – ammette Paola – Le auguro tutto il meglio per la sua carriera di attrice perché non è facile per le persone, quando hai avuto molto successo facendo una cosa, capire che magari hai anche voglia di fare altro”.

Il nuovo singolo

Il presente è ricco di impegni e soddisfazioni per Paola Iezzi, che ha anche ritrovato l’equilibrio sul piano personale grazie alla relazione con il fotografo Paolo Santambrogio. Nel frattempo è arrivato un altro duetto, questa volta con la rapper Myss Keta. Uscito a gennaio, il nuovo singolo dal titolo LTM ha ottenuto immediatamente un buon successo: “È uscito quasi a ridosso di Sanremo, ma avuto subito una partenza forte – ha concluso la cantante – Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto ed è nata questa canzone veramente bella”.

*(Immagine in alto: RaiPlay)