Roma, un bimbo di circa un anno è stato ritrovato nel suo passeggino nei pressi di stazione Termini. Ora è caccia ad una misteriosa donna vista allontanarsi tenendo per mano un altro bambino.

Bimbo abbandonato in strada

Via Principe Amedeo, Stazione Termini, Roma, sono le 17.30 del pomeriggio quando viene notato un passeggino abbandonato in strada. Il punto esatto è l’incrocio con via Carlo Cattaneo; il piccolo, di circa un anno di età, era lì assopito nel suo passeggino ignaro di quanto stesse accadendo intorno a lui. Sono stati alcuni passanti ad allertare la polizia e il 118.

Gli operatori sanitari hanno portato il bambino, che nel frattempo si era svegliato e si è mostrato tranquillo e sereno, all’ospedale Bambin Gesù, dove è stato visitato.

Si cerca una giovane donna

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori fino ad ora, alcuni testimoni hanno riferito di una giovane donna che teneva per mano un altro bambino, stando alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe una bimba di circa 3 anni. La donna, forse la madre del piccolo, è poi sparita all’interno di Stazione Termini.

Non è stato possibile indentificarne il volto perché in tutte le immagini è stata ripresa con in testa un cappuccio. Al momento la polizia segue più piste, ma non si esclude che la donna possa aver abbandonato il piccolo a causa di condizioni indigenti.