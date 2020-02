Fiocco blu in arrivo per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello: la moglie ha pubblicato un video sul proprio profilo in cui annuncia l’arrivo del secondo figlio per lei e del terzo per l’allenatore della Lazio. Tantissimi i messaggi di complimenti per la coppia, compresi quelli dell’ex moglie di Inzaghi, Alessia Marcuzzi.

Gaia Lucariello incinta: l’annuncio sui social

Periodo d’oro per Simone Inzaghi: ad un passo dalla vetta della classifica di Serie A con la sua Lazio, è allenatore vincente ed apprezzato. Di tutto questo, però, in questo momento potrebbe importargli poco. Ieri infatti, nel giorno del suo compleanno, sui profili social la moglie Gaia Lucariello ha fatto sapere di essere incinta di un altro figlio.

La coppia è sposata dal 2018 e ha già un figlio, Lorenzo, che nel video assieme a papà Simone scopre il sesso del futuro bambino. Maschio, il terzo per Inzaghi, che dal matrimonio con Alessia Marcuzzi ha già avuto Tommasso, 18 anni fa.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Proprio l’ex moglie Alessia Marcuzzi, anche testimone di nozze di Gaia Lucariello è tra le persone che hanno commentato con un sacco di cuori l’annuncio video della coppia, con tanto di Celeste di Laura Pausini in sottofondo.

A corredare il video, un tenero messaggio: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili. Non avere paura.”

La reazione di padre e figlio è di pura gioia, così come il messaggio della stessa Lucariello. E pazienza quindi se alla fine Inzaghi non dovesse vincere il campionato: a casa lo aspetterà qualcosa di altrettanto gioioso.

Guarda il video