I fan di Uomini e Donne Trono Over ieri sono rimasti inchiodati sul divano con il fiato sospeso: venti di crisi sembravano minacciare la coppia composta da Massimiliano e Valentina M.

Il cavaliere del Trono Over ha confermato la sua volontà di tornare a frequentare altre dame, scatenando un certo polverone in studio. Furiosa reazione di Valentina Autiero, che cerca di mettere in guardia Valentina M. dai falsi giochi di Massimiliano.

La reazione di Valentina M.

“Valentina è una bella donna”, la difende Armando, ricordando a Massimiliano le parole di stima e affetto spese nei suoi confronti. “Ti sta dimostrando tanto – rincara la dose – Pensaci bene”. Le lacrime di Valentina sembrano però non scalfire il cuore di Massimiliano. Alla dama non resta allora che una soluzione: un sonoro “Vattene aff…” e una scenografica uscita di scena, sbattendo a terra la sedia tra gli applausi del pubblico.

Il bacio tra Barbara e Michele

Terminato il blocco con i due, l’attenzione si sposta sulla storia tra Barbara De Santi e il suo corteggiatore Michele. I due raccontano in studio la loro uscita a Desenzano del Garda, incalzati dalle domande di Tina Cipollari. “Lui è timidissimo”, dice Barbara De Santi.

“Non mi hai mai detto che sono bella”, lo accusa, e lui risponde piccato: “Ti ho sempre detto che sei bella”, scatenando il fermento dello studio. Arriva così inaspettato, davanti alle telecamere, il primo bacio tra i due. “Hai fatto un’ottima scelta”, approva la Cipollari rivolgendosi a Barbara De Santi e descrivendo Michele come un “bravo ragazzo”.

Problemi tra Antonella e Marco

In questo giovedì di fine febbraio spazio anche ad Antonella e al suo nuovo corteggiatore Marco. Dopo il naufragio della storia con Jean-Pierre, i due si frequentano da circa un mese ma oggi, in studio, confessano di affrontare le prime difficoltà. “Non sento attenzione da parte tua”, accusa Antonella. Il problema pare però essere di una natura peculiare: l’uomo non ha accettato di dormire a casa di Antonella… Perché è abituato a dormire completamente nudo. Marco ha forse perso “l’attimo fuggente” per conquistare il cuore di Antonella?

