Tragedia dai contorni misteriosi quella accaduta in Florida, negli Stati Uniti. Una donna ha chiamato il 911 perché il fidanzato era incosciente, dopo averlo lasciato diverse ore chiuso in una valigia. La donna afferma che si sia trattato di un gioco finito male, ma la polizia avrebbe trovato sul suo cellulare alcuni video compromettenti, tanto da arrestarla per omicidio.

La fidanzata afferma fosse tutto un gioco

La vicenda è emersa nella giornata di lunedì e a riportarla sono i quotidiani esteri. La 42enne Sarah Boone di Winter Park, vicino Orlando, lunedì verso l’una ha chiamato il 911, chiedendo aiuto perchè il suo fidanzato, il 42enne Jorge Torres Jr, era incosciente e non respirava.

Una volta sul posto, la donna ha raccontato agli agenti che la sera prima stavano giocando a nascondino dopo aver bevuto e che la donna avesse suggerito fosse divertente chiudere il fidanzato dentro una valigia. Dopodiché, stando al suo racconto, la donna sarebbe svenuta per il troppo alcol, dimenticandosi dell’uomo fino al mattino dopo.

Il fidanzato aveva dei lividi

La versione della 42enne Boone, che afferma di aver realizzato solo in un secondo momento che l’uomo poteva essere ancora nella valigia, non ha fin da subito convinto gli agenti arrivati alla casa. L’uomo a quel punto sarebbe stato fuori dalla valigia e avrebbe presentato alcuni lividi: un taglio sul labbro ed un occhio nero.

Analizzando il telefono della fidanzata, la polizia ha scoperto abbastanza elementi per arrestarla per omicidio.

I video sul telefono incastrano la fidanzata

Stando a quanto riportano le fonti estere, sul telefono di Sarah Boone la polizia di Orange County ha trovato alcuni video molto compromettenti. In questi, si sentirebbe Jorge Torres Jr. gridare il nome della fidanzata e questa ridergli addosso. Quindi, si potrebbe sentire lei dirgli “Questo è per tutto quello che mi hai fatto“.

La polizia avrebbe riferito che dai video è evidente il tentativo di Jorge di uscire dalla valigia in cui era entrato o forse costretto ad entrare. Avrebbe anche provato a supplicarla: “Non riesco a respirare“. “Questo è quello che fai tu quando mi strozzi“, avrebbe risposto Sarah Boone, aggiungendo “Ti sta bene, così è come mi sento quando mi tradisci“.

Rischia una condanna per omicidio di secondo grado

Dopo gli interrogatori, la polizia ha deciso di arrestare Sarah Boone. La donna si troverebbe attualmente nella prigione di Orange County e le sarebbe stata negata la libertà su cauzione. Sarebbe infatti accusata di omicidio di secondo grado per la morte del fidanzato.