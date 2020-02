È davvero incredibile la storia che arriva dall’Ucraina, dove una donna di 83 anni, Ksenia Didukh di Stryzhavka, era stata dichiara morta, salvo poi tornare in vita 10 ore dopo.

La donna era stata dichiarata morta

Ksenia Didukh, di 83 anni, era stata trovata a terra senza battito cardiaco dai suoi familiari che pertanto avevano immediatamente provveduto a chiamare i paramedici. Questi ultimi, una volta giunti a casa della donna, hanno riscontrato un elettrocardiogramma piatto e l’assenza di battito cardiaco, constatandone pertanto il decesso. Una volta appresa la notizia, quindi, i familiari della donna hanno iniziato ad organizzare il suo funerale, chiamando il prete e iniziando a scavare anche la tomba.

Circa 10 ore dopo però avviene qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: la donna ha iniziato a manifestare segni di vita. Come raccontato dalla figlia della donna, Tetyana Potomchenko, al Daily Mail: “Verso le 19.30 le abbiamo toccato la fronte ed era calda. Era viva”. Immediata, quindi, la corsa in ospedale dove i medici hanno dichiarato la donna in coma, poco prima che l’83enne ritornasse a parlare e ad interagire con i medici.

L’83enne è tornata in vita 10 ore dopo

La donna in seguito ha raccontato di aver visto il paradiso e aver sentito il padre che la chiamava, fino a quando non si è risvegliata in ospedale. Proprio in merito al momento in cui ha ripreso conoscenza ha rivelato: “I miei occhi si sono aperti e le persone in bianco erano in piedi intorno a me. Pensavo fossero angeli, ma erano dottori. Apparentemente Dio ha avuto pietà di me”.

Una vicenda davvero incredibile, tanto che la dottoressa che lavora presso l’ospedale regionale di Vinnytsia, ha dichiarato: “Lavoro come medico da 20 anni, ma non ho visto nulla di simile“. Il sacerdote, che era stato chiamato per il suo funerale, a sua volta ha aggiunto: “Si è verificato un miracolo della risurrezione. Dio ha dato vita a questa vecchia signora. Questa è la prima volta che l’ho visto”. I medici, d’altronde, non sono ancora riusciti a dare una spiegazione in merito alla vicenda e non resta quindi che attendere eventuali delucidazioni in merito.