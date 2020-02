Alessio Lo Passo, storico tronista di Uomini e Donne, esce dal carcere e racconta la sua esperienza al penitenziario, dove Alessio è dimagrito di 15 chili.

La condanna di Alessio Lo Passo per tentata estorsione

Condannato a 3 anni di carcere nell’aprile 2017 per tentata estorsione a danno di un chirurgo estetico, Alessio Lo Passo dimagrisce vertiginosamente, come spiega lui stesso: “In carcere ho perso 15 chili, non me ne facevo una ragione – racconta Alessio Lo Cascio a Novella 2000 – non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso“. Un’esperienza drammatica per Alessio, che prosegue raccontando: “Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto lunghe“. Terminata la detenzione, Alessio Lo Passo prende le distanze da tutto e da tutti: “Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Sono tornato a La Spezia, a casa della mia famiglia, e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato. L’intenzione era occuparmi della mia passione, per trasformarla nel mio secondo lavoro, grazie al brevetto di personal trainer che ho preso“.

L’appello di Alessio Lo Passo: “Voglio tornare in tv”

Il pubblico italiano ha conosciuto Alessio Lo Passo prima nei panni di corteggiatore e scelta della biondissima showgirl Giulia Montanarini, poi come tronista. Dopo il carcere, Alessio Lo Passo si sente pronto per tornare alla vita di tutti i giorni, lasciandosi alle spalle i giorni della reclusione: “Questa esperienza mi ha ricordato quali sono le cose importanti nella vita. Spero finisca al più presto“. Alessio Lo Passo è anche pronto per riprendere i contatti con il mondo della televisione per divulgare la propria dichiarazione d’innocenza: “Non voglio niente da nessuno, ma vorrei tornare in televisione per raccontare la verità su questa vicenda“. Vedremo se il suo appello verrà ascoltato da qualche conduttore, nel frattempo Alessio Lo Passo potrà continuare ad occuparsi della sua passione per il personal training.