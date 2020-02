Matteo Prodi, 18 anni, è deceduto questa mattina dopo essere stato investito ieri sui colli di Bologna, mentre andava in bici. Il giovane, pronipote dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato all’ospedale Maggiore.

Matteo Prodi investito in bici

A casa per la chiusura delle scuole dovuta all’emergenza coronavirus, Matteo Prodi si sarebbe trovato in bici nei colli appena fuori Bologna quando un’auto lo avrebbe investito. Alla guida, secondo le fonti stampa, ci sarebbe stato un 74enne che risaliva il colle in senso opposto alla bicicletta.

Il giovane, ferito gravemente, è stato soccorso dal 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La famiglia avrebbe autorizzato l’espianto degli organi per la donazione.

Il cordoglio della scuola

Matteo era il nipote del fisico e politico Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente della Commissione europea. Il 18enne frequentava il Liceo Scientifico Fermi di Bologna, dove stava preparando l’esame di maturità e aveva già superato i test per frequentare la facoltà di Ingegneria.

Sulla pagina web dell’istituto è stato pubblicato un messaggio di condoglianze per la scomparsa prematura: “Ciao Matteo, ci mancherai, ci mancherà tutto di te: il tuo sorriso sornione, la tua parola garbata, la tua sobria imponenza. E questo ricordo, silenzioso e discreto, ogni mattina, ci accompagnerà in classe“.