Eva Riccobono è incinta? La notizia stuzzica il gossip e a lanciarla ci pensa Paolo Stella, amico della modella, che su Instagram ha svelato il presunto segreto sulla gravidanza. Immediata la replica di lei, che ha ironizzato via Instagram.

La notizia della gravidanza di Eva Riccobono

Eva Riccobono alla sua seconda gravidanza: la soffiata è arrivata dall’amico Paolo Stella, che con un post su Instagram avrebbe ‘infranto’ il riserbo servendo una notizia ghiotta alle cronache rosa.

La didascalia che accompagna la foto di lui insieme alla modella, intento a indicare la sua pancia, non sembra lasciare molti dubbi: “Quando la tua amica ti dice che è incinta di 5 mesi ma che ancora non vuole dirlo. E tu “tecnicamente” non lo dici. Congrats @evariccobono (Un grande abbraccio anche a @matteoceccarini ma solo dopo il test di paternità)“.

Post di Paolo Stella su Instagram

Secondo quanto scritto da Stella, dunque, la modella sarebbe al quinto mese di gravidanza, in attesa del suo secondo figlio con il compagno Matteo Ceccarini. Il primogenito si chiama Leo ed è nato nel 2014.

La risposta della modella a Paolo Stella

Al momento non sarebbe arrivata alcuna conferma ufficiale, ma non passa inosservato il gesto della mano sul grembo da parte della modella. Poco dopo l’uscita social di Paolo Stella, Eva Riccobono ha risposto ironicamente con alcuni commenti sotto la foto in questione.

Lo scatto arriva dal party milanese di Vogue Italia a Palazzo Trivulzio, a cui Eva Riccobono ha partecipato in uno splendido abito bianco che sembra nascondere dolci rotondità.

La risposta della modella a Paolo Stella non si è fatta attendere, arrivata con un ironico “È bello avere un amico riservato come te“, prima di aggiungere un’altra considerazione divertita: “Comunque io insisto guarda che è stitichezza!!“. Dal canto suo, l’amico non è rimasto a guardare, solleticando la curiosità dei fan: “@evariccobono se continui ad essere così stitica finisce che sono gemelli“.