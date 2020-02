Ogni giorno i nostri occhi si trovano a fissare per lunghe ore lo schermo dello smartphone, la tv, il tablet o il pc. Che sia per lavoro, per studio o semplicemente per guardare un film, i nostri occhi e la nostra vista corrono dei piccoli rischi. Infatti è risaputo che il sole, le lampadine led e tutti gli schermi luminosi dei device emanano dei dannosi raggi ultravioletti, con un altro nome la famosa “luce blu”.

Occhi stanchi e luce blu

Se a fine giornata si avvertono gli occhi stanchi e secchi, mal di testa e male al collo, nausea e vista annebbiata, questi sono tutti segnali che il nostro corpo ci manda, spesso, per suggerirci di proteggere gli occhi.

Danni della luce blu

In Europa, e in Italia, c’è stato un incremento considerevole nell’utilizzo di occhiali da vista, dal 13% al 25% in 40 anni, rivela AdnKronos. I principali sintomi sono riconoscibili in stanchezza visiva, vista offuscata, difficoltà a mettere a fuoco oggetti e persone in lontananza, mal di testa e dolori cervicali, occhi rossi e secchi e cosa ben più gravi insonnia e disturbi del sonno, che a loro volta provocano difficoltà a concentrarsi e nervosismo.

Tutto ciò dovuto alla luce blu che nel lungo periodo provoca patologie oculari gravi che richiedono operazioni delicate e utilizzo costante di occhiali.

Le soluzioni

Moltissimi scienziati sono d’accordo sulla necessità di prevenire. Cosa possiamo fare quindi per “dare una mano” ai nostri occhi? Possiamo controllare che lo schermo del computer sia pulito e non esposto direttamente alla luce del sole. Si consiglia anche di non lavorare mai al buio ma di usare opportunamente la luce ambientale.

Un’altra soluzione è usare degli occhiali come quelli con filtro luce blu di Nowaveofficial. Questi sono stati creati dalla start-up Nowaveofficial, tutta italiana, sono occhiali da vista non graduati con particolari lenti con filtro luce blu.

Gli occhiali con filtro luce blu sono un’innovazione nel mondo dell’oculistica. Questo accessorio, utilizzabile in qualsiasi situazione dati i molti modelli, è in grado di schermare i raggi ultravioletti della luce blu e fanno in modo che questi non raggiungano gli occhi. Gli occhiali non sono graduati, anche se è possibile sia graduare le lenti che farli diventare occhiali da sole. Gli occhiali con filtro luce blu creano uno scudo protettivo per i nostri occhi e fin da subito si noteranno i miglioramenti e non si arriverà la sera con gli occhi rossi e stanchi.