Terza perturbazione in arrivo sull’Italia per il prossimo weekend. Lo rivelano le previsioni meteo in vista del fine settimana a cavallo tra febbraio e marzo, dopo il peggioramento dei giorni scorsi su gran parte della Penisola.

Meteo weekend: pioggia e neve

Dopo il peggioramento delle condizioni meteo registrato nei giorni scorsi (con un sensibile calo termico), per il prossimo weekend si prevede l’ingresso di una nuova perturbazione, la terza, a intaccare l’uscita di un febbraio sostanzialmente lontano dalle aspettative d’inverno.

Secondo gli esperti de ilMeteo.it, l’Italia si prepara a fare da scenario all’ingresso di un nuovo fronte perturbato, con pioggia e neve intorno ai 1.200 metri e un rinforzo dei venti fino alla giornata di lunedì.

Previsioni per sabato 29 febbraio

Cosa accadrà sabato 29 febbraio? Per gli esperti, su gran parte dell’Italia il tempo sarà soleggiato o comunque privo di particolari criticità almeno per le prime ore della giornata. Al Nord prevarrà una moderata nuvolosità mente al Centro Sud dovrebbero mantenersi condizioni più stabili.

La perturbazione di cui parlano le ultime previsioni meteo dovrebbe entrare in scena dalle prime ore del pomeriggio, a partire dai settori alpini con nuvolosità e piogge in estensione su gran parte delle regioni settentrionali.

Previsioni per domenica 1 marzo

La terza perturbazione prevista sull’Italia dovrebbe entrare nel vivo a partire dalle prime ore di domenica, prima giornata di un marzo che, per molti italiani, dovrebbe iniziare con l’ombrello.

Nuvole e rovesci sono previsti sull’area centro-orientale del Nord, con nevicate intorno ai 1.000 metri sui settori alpini. I fenomeni più intensi, con piogge più abbondanti, potranno interessare Liguria di Levante, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana.

Nel pomeriggio, secondo gli esperti i rovesci tenderanno a interessare anche le regioni centrali come Umbria, Lazio, Marche e alcune aree dell’Abruzzo.

Previsto anche un ulteriore rinforzo della ventilazione, che già da lunedì dovrebbe far scivolare l’Italia verso condizioni decisamente più perturbate e instabili.