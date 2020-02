Gabriele, ospite della scorsa edizione, è tornato a C’è Posta per Te con Pio e Amedeo, il duo che ha convinto Mario Balotelli a comprargli una macchina. Il 24enne, fratello di Amedeo, ha deciso che vuole sposarsi e vorrebbe come testimoni di nozze Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Il motivo però è piuttosto venale.

Gabriele cerca i testimoni di nozze

Maria De Filippi ha consegnato al busta a Belén e Stefano, la coppia più calda dello showbiz italiano. Hanno accettato l’invito e ora ascoltano la richiesta di Gabriele. “Ma è Mahmood“, scherza la modella argentina, notando una certa somiglianza.

Quando Gabriele confessa il desiderio di sposarsi e che cerca due testimoni danarosi per un super regalo, Belén si dice disponibile: “Perché no? Sembra simpatico“. Dopo questa dichiarazione De Martino non può più tirarsi indietro e chiede a quanto ammonta il regalo.

Pio e Amedeo a C’è Posta per Te

La cucina dei sogni

Ante in ceramica e 6mila euro di cucina, questo il regalo che Gabriele vorrebbe. “Manca la macchina del ghiacchio“, osserva Belén che scopre che la cucina si può accessoriare. La modella confessa di non lavare molti piatti, ma ci sa fare ai fornelli e dispensa consigli preziosi sul gas e l’induzione. Con lavastoviglie e altri optional si arriva a 9500 euro.

“Io non valgo niente, l’amministratrice delle finanze è Belén“, prova a frenare De Martino, che firma il contratto per la cucina scherzosamente minacciato da Pio e Amedeo. I due comici avvertono che hanno solo cominciato.

Gabriele, il fratello di Amedeo

Le bomboniere e gli anelli

Dopo la cucina arriva il momento delle bomboniere per i circa 100 invitati. Un elegante elefantino che arriva a 2900 euro di spesa. In ogni matrimonio però non può mancare l’anello: diamanti, pietre e carati da capogiro.

“Qual è quello che costa di più?“, chiede la modella che confessa avrebbe scelto proprio l’anello indicato. Alla fine l’anello va a finire sopra i 5mila euro. “Firmo io perché sono quello nullatenente, al massimo vanno da lei“, ridacchia De Martino che dispensa firme per gli acquisti.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio di Gabriele

In studio entra Giorgia, che non ha idea del motivo per cui si trova lì. A fare gli onori di casa è Belén Rodriguez che apre la busta. “A me è sempre mancato qualcosa, ma da quando ci sei tu non mi manca più nulla. Allora te lo vorrei chiedere ufficialmente: Giorgia, mi vuoi sposare?“, chiede Gabriele.

La ragazza dice di sì e corre ad abbracciare il fidanzato. Maria le spiega dei regali di Belén e Stefano De Martino: “Tu hai trovato un ragazzo d’oro, ma il vero affare lo ha fatto Amedeo“, scherza il conduttore che si trova a pagare il conto al posto del fratello del promesso sposo.

