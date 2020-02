A distanza di quasi un mese ormai dal termine della 70° edizione del Festival di Sanremo è uscito un retroscena inedito fra due concorrenti della kermesse canora. Fra Elodie e Marco Masini, infatti, sembra esserci stato un piccolo diverbio dietro le quinte, prima dell’ingresso della cantante sul palco dell’Ariston. A Verissimo Elodie mette un punto sulla spinosa questione raccontando la sua verità.

La polemica tra Elodie e Marco Masini

Sanremo 2020 si è concluso con la vittoria di Diodato dell’8 febbraio scorso, eppure la 70° edizione della kermesse canora fa ancora parlare di sé. Al centro di recenti polemiche, infatti, ci sono 2 dei 24 Big che si sono esibiti all’Ariston a inizio mese: Elodie e Marco Masini. La cantante, infatti, sarebbe stata vittima di alcune battutine polemiche da parte del collega legate al suo aspetto fisico. L’interprete di Il confronto, in particolare, le avrebbe rivolto la seguente frase: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Una frecciatina che non è andata giù a Elodie, la cui reazione polemica successiva all’esperienza a Sanremo 2020 è finita sulla bocca di tutti. La cantante aveva dichiarato: “Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”.

“Quando qualcosa non va bene è giusto parlarne“

Ospite di Verissimo, Elodie rivela alla padrona di casa Silvia Toffanin di essere rimasta davvero delusa da questa esternazione del collega. La cantante, in particolare, pone la centro dell’attenzione il delicato argomento legato al body-shaming. Una piaga, quella legata alla derisione di qualcuno per il suo aspetto fisico, che secondo Elodie va debellata perché va a colpire persone spesso fragili e insicure. Non è così per la cantante stessa, che con forza e grande determinazione dichiara: “Bisogna sempre essere molto attenti a non ferire gli altri. Bisogna sempre confrontarsi con le persone e non addossare il giudizio con aggressività. Io questo non lo comprendo, sono sempre stata delicata. Ho dovuto con il tempo smussare gli angoli. Prendo spesso le difese dei più deboli, anche perché sono stata spesso la più debole. Ho sempre difeso gli altri e lo farò sempre: questo è il mio modo di essere. Quando si vede qualcosa che non va bene è sempre giusto parlarne“.