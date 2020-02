Uno degli ultimi eliminati dalla Casa del Grande Fratello Vip è ospite quest’oggi a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin arriva Pago, che ha dovuto abbandonare la sua esperienza nel reality dopo la decisione del verdetto del pubblico. Il cantautore riassume la sua avventura al Gf Vip, dal rapporto con gli altri concorrenti alla ritrovata armonia con la fidanzata Serena Enardu.

La turbolenta uscita dalla Casa di Cinecittà

L’uscita di Pago dalla Casa del Grande Fratello Vip ha fatto grandissimo rumore, con l’inquilino che ha salutato tutti in maniera frettolosa per poi uscire velocemente. Molti hanno scommesso che questa decisione è stata dettata dalla volontà del concorrente di non salutare alcuni dei suoi compagni, con i quali ha avuto da ridire nel corso del reality. Pago ai microfoni di Silvia Toffanin rivela un po’ di delusione per questo epilogo: “Non l’ho presa male, in realtà me l’aspettavo un po’. Avevo davanti a me tutti i ragazzi: qualcuno lo avrei salutato carinamente, qualcun altro un po’ meno, sono sincero“.

L’esperienza al Gf Vip

In molti, sia all’interno della Casa di Cinecittà sia fra il pubblico del reality, hanno pensato che l’esperienza di Pago al Gf Vip abbia svoltato in negativo dopo l’ingresso di Serena Enardu. Molti, infatti, ritengono che Pago sia cambiato dopo l’approdo nel reality della sua amata: “Io non userei la parola ‘cambiato’. Io ho dato il mio tempo alla mia storia, erano 6 mesi da Temptation Island ed ero abbastanza stanco a livello televisivo. Quando Serena è entrata nella Casa mi ha dato una botta di energia e ho deciso inconsciamente di risolvere i miei problemi con lei ma è venuto molto naturalmente. In quel momento abbiamo deciso di parlare di tutto, era impensabile rimanere in Casa senza parlarne“.

Il giudizio di Pago sui concorrenti

L’intervista di Pago passa poi attraverso un giudizio dei concorrenti del reality con i quali il cantautore ha dovuto convivere nelle scorse settimane. Il giudizio è positivo verso alcuni nomi: “Paolo, Clizia, Antonella, Paola, Antonio: con loro uscirei a cena. Io spero che vinca Paolo, o Antonella“. E, sulla furibonda lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, il cantautore non ha dubbi e senza tentennamenti attacca il gieffino: “Lite abbastanza accesa, toni brutti. Patrick doveva comportarsi in maniera assolutamente diversa, è stato brutto da vedere e in quel momento mi sono sentito a disagio. Cerco di stare tranquillo, ma litigo anche io e quando litigo, dopo mi sento sempre un po’ strano“.

L’ingresso di Serena Enardu

Silvia Toffanin, a seguire, accoglie nel suo studio Serena Enardu per una brevissima intervista di coppia. Dopo il burrascoso addio a Temptation Island Vip avvenuto lo scorso ottobre, la coppia nella Casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato sintonia, feeling e un amore che sembrava perduto per sempre. La ragazza è ora felice al fianco del cantautore, ma ammette di essere rimasta dispiaciuta per la sua uscita dal reality. Serena non ha dubbi: il suo ingresso in Casa ha inficiato nel percorso di Pago all’interno del reality, che sino a quel momento era stato super positivo (molti lo avevano anche incoronato come ipotetico vincitore). La ragazza rivela: “Sono convinta che da quando sono entrata il giudizio del pubblico si è spostato sulla coppia e non sulla persona. Per questo secondo me Pago è stato penalizzato“.