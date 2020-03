A Che Tempo Che Fa, l’inviata Silvia Balducci racconta la storia del signor Donato Gamba, la cui figlia vive a Codogno. Ogni sera Donato porta buste di viveri al limite della zona rossa per aiutare la figlia 25enne, a cui non può avvicinarsi essendo in quarantena.

Da Fabio Fazio a fare il punto della situazione sul coronavirus, insieme a Piero Angela, c’è anche Roberto Burioni, immunologo.

Il signor Donato ogni giorno al varco di Codogno per la figlia

Silvia Balducci racconta la storia del signor Donato, che come ogni giorno porta buste di viveri per la figlia all’interno della zona rossa. “Le porto maglioni e calze perché da poco vive da poco a Codogno e fare le lavatrici è un po’ complicato“, spiega il signore.

“Cerco di fare il possibile per farla sentire meglio. Le ho anche impanato le cotolette di vitello questa sera, giusto perché è domenica“, continua. Il signor Donato si avvicina al limite della zona rossa, presidiata dalle forze dell’ordine, e lascia le buste. Dopo essersi allontanato si avvicina la figlia per recuperarle: “Siamo un po’ lontani, è abbastanza nostalgico vedersi in questa maniera, ma questo è quanto“, spiega il signor Donato.

IL VARCO DI CODOGNO "Le ho anche impanato le cotolette di vitello" Il signor Donato al varco di Codogno che porta da mangiare a sua figlia in quarantena. Gepostet von Che tempo che fa am Sonntag, 1. März 2020

Burioni commosso: “Non possiamo non fare la nostra parte”

Anche Roberto Burioni è rimasto toccato dalla storia del signor Donato: “Guardiamo i cittadini, i sacrifici che fanno con grande dignità, noi non possiamo non fare la nostra parte“, commenta l’immunologo. Silvia Balducci spiega che tutto si svolge come routine, nonostante l’eccezionalità della situazione.

Piero Angela si dice molto colpito dalla scena a cui ha assistito, con il passaggio di viveri da una zona all’altra: “Questa è una scena dal passato, dei secoli scorsi, quando delle persone contagiate venivano isolate e si portava loro il cibo ai confini“. Episodi del genere non si sono più visti nei secoli, continua Angela.

Approfondisci:

TUTTO sul Coronavirus

Coronavirus, positivo lo scrittore Luis Sepúlveda. La situazione in Italia

Heather Parisi a Live – Non è la d’Urso: “La mia vita in Cina con il coronavirus”