Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, Marco Masini è ospite di Mara Venier a Domenica In. Per il cantautore il 2020 rappresenta un momento speciale, considerando che è l’anno in cui viene celebrato il trentennale della sua carriera. La conduttrice l’ha rincorso per molti anni e finalmente questo pomeriggio ha la possibilità di sottoporlo ad un’intervista ricca di contenuti ed emozioni.

Il trentennale di carriera

È un cantautore apprezzato e molto amato dal pubblico e le sue più celebri canzoni sono diventate inevitabilmente parte della storia della musica italiana. Marco Masini è ospite della puntata di Domenica In di questo pomeriggio, nello studio di Mara Venier. La carriera del cantante viene ripercorsa in una lunga intervista all’insegna della musica ed è proprio nel mondo della musica che Masini ha trovato la sua perfetta dimensione. Il cantante dichiara: “Serve sempre fare un percorso e cercare di imparare. Quando si è giovani è importante imparare da quelli più esperti di te. Ma quando cresci, sono i giovani ad insegnarti qualcosa“. E, riferendosi, alla recente partecipazione a Sanremo 2020 con il brano Il confronto, il cantautore rivela: “In questo Festival ho riscoperto quell’incoscienza e quell’approccio alla musica che si ha da giovani“.

Marco Masini commuove Mara Venier

Su esortazione di Mara Venier, il cantante viene invitato a proporre al pubblico alcuni frammenti dei suoi più celebri successi discografici, da T’innamorerai a L’uomo volante, canzone che gli valse la vittoria a Sanremo 2004. L’interpretazione offerta da Masini al pubblico di Domenica In ha suscitato in Mara Venier grande commozione. La conduttrice, infatti, ha osservato le esibizioni del suo ospite al pianoforte con visibili lacrime agli occhi, per poi ringraziarlo di essere venuto nel suo programma dopo anni di inviti. Masini, infatti, ha voluto aspettare proprio il 2020 per concedersi ad un’intervista con zia Mara, in un’occasione così speciale quale quella delle celebrazioni del trentennale di carriera. L’ospitata del cantautore si conclude con un’emozionante esibizione sulle note de Il confronto, il brano che ha portato a Sanremo 2020.