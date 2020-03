Dramma nella notte alle porte di Sassari, una giovanissima di 15 anni ha perso la vita in un incidente. Con lei un ragazzo di 17 anni che è sopravvissuto, riportando però diverse ferite.



I due stavano viaggiando a bordo di una moto quando, per cause da accertare, si sono schiantati.

15enne perde la vita in moto

Il dramma si è consumato intorno alle 23.30 di sabato 29 febbraio. I due ragazzi, di 15 e 17 anni, stavano rientrando da una festa di carnevale quando sono rimasti coinvolti in un incidente. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti, da una prima analisi però, il ragazzo pare aver perso il controllo del mezzo.

Una prima dinamica

Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda, il ragazzo, che guidava una moto Aprilia 125, ha perso il controllo della due ruote proprio alle porte di Sassari, sulla stradale Baldinca, zona Li Punti. L’Aprilia ha sbandato, toccato un marciapiede facendo cadere i ragazzi. Entrambi i sono volati a terra, sbattendo contro un muro, mentre la moto è finita fuori strada.

Morta in ospedale

La giovane, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale SS Annunziata di Sassari, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, è morta un’ora dopo il suo arrivo nella struttura.

Il 17enne invece ha riportato una frattura alla gamba e varie contusioni è stato trasportato presso l’ospedale Civile sempre di Sassari.