Sandra Milo era ospite del programma della Rai ItaliaSì, dove era stata invitata per parlare delle sfide della vita.

La caduta di Sandra Milo

Sandra Milo fa il suo intervento al centro dello studio, su una pedana. Appena terminato Marco Liorni la va a prendere, per aiutarla a scendere, ma le cose non sono andate proprio come previsto. La Milo scivola e cade a terra, mentre Liorni le tiene la mano. Naturalmente è stata subito soccorsa, ma sembra che a 86 anni niente la possa scalfire: l’attrice infatti sta benissimo. “Sandra fortunatamente sta bene!“, si legge sul profilo Instagram di ItaliaSì. Più che altro uno spavento, quindi, per tutti i presenti e per il pubblico a casa, lei, come sempre, l’avrà presa con il sorriso.

