La festa organizzata per festeggiare i 29 anni dell’influencer Ekaterina Didenko è finita nel peggiore dei modi. 3 persone sono morte per soffocamento dopo che una grande quantità di ghiaccio secco è stata lanciata nell’acqua della piscina provocando una reazione chimica rivelatasi fatale. Altri invitati hanno riportato gravi ustioni chimiche e sono stati ricoverati in terapia intensiva.

Tra le vittime anche il marito della festeggiata

Le vittime sono due amici 25enni e il marito dell’influencer, un 32enne. I primi sono morti all’istante, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale grazie all’intervento dei soccorsi decedendo però poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato proprio lui a versare il ghiaccio secco in piscina per creare un originale effetto visivo: il prodotto, infatti, quando entra a contatto con l’acqua produce un fumo molto simile a quello utilizzato nelle discoteche.

Il vapore prodotto è stato letale

Il ghiaccio secco è una forma solida di anidride carbonica che produce vapore quando immerso in acqua. Il vapore può causare alti livelli di anidride carbonica nel sangue quando rilasciato in uno spazio scarsamente ventilato. Le prime dichiarazioni sul caso hanno riferito che i giovani sarebbero morti proprio a causa di edemi polmonari dopo aver respirato eccessivo monossido di carbonio.

Chi è Ekaterina Didenko

Ekaterina Didenko è una farmacista qualificata, molto nota in Russia per condividere sulle sue pagine social consigli su conservazione e utilizzo dei medicinali. Madre di 2 figli, sulla sua pagina Instagram conta più di 1 milione di seguaci, con i quali condivide anche momenti della sua vita privata. In seguito all’accaduto ha pubblicato sui social un video in lacrime: “Sono viva, sono dietro le porte di un reparto di terapia intensiva“, ha dichiarato nel filmato. “Non ho pianto ieri e oggi sono esplosa. Ho pensato che non fosse vero, è stato un incubo“, ha aggiunto.