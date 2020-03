Ore difficili a Roma dove 3 buste sono esplose provocando il ferimento di 3 donne, rivela Ansa.

Buste esplose tra Roma e Fiumicino

La prima busta è esplosa ieri sera alle 23.30 circa nel centro di smistamento della Poste a Fiumicino. Le altre due invece sono esplose questa sera a Roma: una intorno alle 18.30 in via Piagge in zona Fidene, mentre l’altra, alle 19,15 circa, in via Fusco alla Balduina. Le donne colpite dalle esplosioni non sono in gravi condizioni.

Le condizioni delle donne ferite

Stando a quanto rivela AdnKronos, le due donne rimaste ferite oggi avrebbero riportato delle escoriazioni alle mani e al volto. Sono quindi state portate in ospedale in codice giallo. Le donne sono ricoverate in due ospedali diversi: una al Policlinico Umberto I e l’altra al Policlinico Gemelli.

Su quanto accaduto indagano polizia e carabinieri.