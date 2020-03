L’irritazione è palpabile ed è quella di Barbara d’Urso che non si trattiene tra i denti quella che risulta essere una mera replica a quanto recentemente dichiarato da Pupo proprio nei suoi riguardi.

Pupo e la presunta relazione con Barbara d’Urso

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4, andata in onda il 2 marzo, a Pupo sarebbe scappata una dichiarazione che non è affatto sfuggita al pubblico mai troppo ghiotto di gossip e altarini relativi ai personaggi del mondo dello spettacolo. Era in corso una delle tante accese liti in quel della casa quando Pupo, opinionista in studio insieme a Wanda Nara, avrebbe fatto intendere di aver avuto in passato una relazione con la regina degli ascolti di Mediaset, Barbara d’Urso. Un vero e proprio gossip che ha del tutto monopolizzato l’attenzione del pubblico e anche di Alfonso Signorini.

La replica di Barbara d’Urso

Peccato però che proprio quelle parole siano costate una durissima replica da parte della conduttrice che, nel pieno di Pomeriggio Cinque, ha voluto far chiarezza in merito allontanando il sospetto che tra lei e il cantate possa esserci stato in passato del tenero. Introducendo il discorso facendo riferimento alla rassegna stampa di cui si occupa insieme al suo team ogni mattina, la d’Urso ha infatti ripreso la notizia che la riguardava al seguito delle dichiarazioni di Pupo così dicendo: “Oggi riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo – stocca la conduttrice – Piccolo nel senso di età perché credo sia più piccolo di me che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa“.

Barbara d’Urso sfata il gossip: “Adesso basta, ok?”

Ma la replica della d’Urso, giocata su ironia e mezzitoni accomodanti ma non troppo, continua e il riferimento a Pupo si fa sempre più chiaro: “Io voglio parlare a questo ragazzo, questo cantautore molto famoso. È famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto, una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio come ‘Gelato al cioccolato’ – chiosa la conduttrice – Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, i siti hanno parlato di lui perché ama contemporaneamente due donne e io trovo che sia bello poterlo dichiarare. Basta parlare di una presunta storia con me“. Un intervento che sfaterebbe qualsiasi gossip a riguardo, smentendo in toto quanto dichiarato da Pupo e che si è concluso con un “Adesso basta, ok?”.

