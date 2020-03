Tutti pronti per una nuova ed entusiasmante puntata di Don Matteo 12 ma prima di scoprire la trama del settimo episodio è doveroso informare tutti gli appassionati della celebre serie televisiva che l’appuntamento è stato anticipato di qualche giorno. Il prossimo episodio di Don Matteo infatti non andrà in onda il prossimo giovedì bensì questa sera martedì 3 marzo.

Don Matteo 12 eccezionalmente in onda di martedì

Non mancano più troppe puntante alla fine della 12esima stagione di Don Matteo che sta riscuotendo, come sempre, un grandissimo successo riuscendo a conquistarsi quasi sempre senza difficoltà il primo gradino sul podio virtuale degli ascolti tv.

Come già detto, la prossima puntata andrà in onda non giovedì ma martedì, anticipando di due serate il consueto appuntamento su Rai1. Ma cosa accadrà nel corso del prossimo episodio dal titolo Non Rubare, rispecchiando il tema della decima stagione dedicata ai 10 Comandamenti?

Don Matteo 12: le anticipazioni della puntata del 3 marzo

Un evento stravolge completamente la quotidianità di Don Matteo: questo l’inizio di quella che sarà la settima puntata di Don Matteo 12. A scombussolare l’ordinarietà di Terence Hill ci sarà infatti la scoperta di un cadavere appartenente ad una donna la cui figlia di 16 anni arriverà a Spoleto proprio per essere partecipe al funerale della madre. Una ragazzina sconfortata di 16 anni che ha appena perso la madre e che sembra sapere quasi per certo come la donna si fosse voluta recare lì spinta dal desiderio di ritrovare la sua sorella gemella, dunque una figlia che la donna defunta era convinta le avessero sottratto.

Non Rubare, il settimo episodio

Atteso intanto l’arrivo dell’affascinante padre di Marco, Eugenio Nardi, che semina zizzania tra Nino ed Elisa, protagonisti di diverbi a margine dei turbamenti amorosi al centro dei pensieri invece della Capitana che ancora cerca di fare chiarezza nel cuore circa i sentimenti per Sergio. Si prospetta essere una puntata ricca di sorprese e di dettagli che saranno fondamentali per l’evolversi della serie televisiva prossima al termine. L’appuntamento, questa volta di martedì, è sempre fissato su Rai1 alle 21.25!