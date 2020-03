Il 12 febbraio 2015, il cuore della piccola Nicole si fermò poche ore dopo la nascita. 5 anni dopo il dramma, arriva la notizia della sentenza nell’ambito del processo di primo grado per la morte della neonata: 5 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo, lesioni e falso a carico di una ginecologa, altri due medici assolti dal primo reato e condannati a 3 anni ciascuno, con le attenuanti, per falso; 3 anni e 2 mesi per falso, con l’aggravante, a carico di un’ostetrica.

Morte di una neonata: ginecologa condannata

Sentenza di primo grado per il caso della piccola Nicole, neonata morta su un’ambulanza diretta all’ospedale di Ragusa, il 12 febbraio 2015, poche ore dopo la nascita avvenuta in una clinica catanese.

Dal Tribunale monocratico di Catania, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe arrivata una condanna a 5 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo, lesioni e falso a carico della ginecologa imputata nel processo per la morte della bambina.

Assolti dal reato di omicidio colposo un neonatologo e un anestesista, entrambi condannati a 3 anni ciascuno, con le attenuanti, per falso. Per un’ostetrica, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, la condanna emessa sarebbe a 3 anni e 2 mesi, con l’aggravante, per falso.

Il dramma nel 2015

Il giudice avrebbe anche condannato gli imputati e la clinica, come responsabile civile, al pagamento di 100mila euro ciascuno ai genitori della neonata, più 30mila euro ciascuno ai nonni.

La ginecologa condannata in primo grado per omicidio colposo, si legge ancora su Ansa, dovrà risarcire la stessa struttura sanitaria, parte civile nel processo, come l’assessorato regionale alla Salute.

La neonata morì poche ore dopo il parto durante il trasporto a Ragusa, a bordo di un’ambulanza. Per ciascuno dei 3 medici imputati, secondo quanto riporta SkyTg24, la Procura aveva chiesto una condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione.