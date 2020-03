Una giornata segnata dal dolore quella odierna per Rocco Siffredi che su Instagram mette al corrente i fan di un delicato e triste momento della sua vita privata. L’attore pornografico, con qualche parola a corredo di una foto postata su Instagram, saluta così per sempre Gabriele, il cugino a cui era particolarmente legato che è scomparso in questi giorni.

Rocco Siffredi, lutto per il pornoattore

“Oggi è la giornata più triste dalla morte di mia mamma 15 marzo del 1991…“ è l’incipit di un lungo post scritto su Instagram da Rocco Siffredi che condivide sul social il dolore e il lutto familiare. “Il grande Gabriele mio cugino il mio più grande amico il più più grande sostenitore il mio più grande fan la mia più grande fonte d’ispirazione la persona che mi ha reso tutto quello che sono oggi l’uomo che amava più di tutti il mio mondo l’uomo che non si è mai risparmiato l’ideatore dell’Accademia l’amico di tutti l’uomo dal cuore d’oro!!!“, scrive sempre Siffredi descrivendo il cugino a cui era molto legato.

Il post Instagram pubblicato da Rocco Siffredi

Il dolore su Instagram: “Un vuoto inestimabile“

Poi l’annuncio drammatico che già si era potuto intuire circa la scomparsa dell’uomo: “Qualche ora fa’ Gesù se le’ ripreso lasciando un vuoto inestimabile.. e una tristezza unica. Nayeli la moglie Nora e Rayan i figli vi sarò sempre vicino…“. Tantissime le dimostrazioni d’affetto per l’attore che è stato immediatamente avvolto dal calore dei fan che con parole amorevoli hanno cercato di stargli vicino. “Mi spiace Rocco. Di sicuro è stato parte importante della tua vita. Ti abbraccio forte“, gli scrive un utente a cui fanno eco molti altri “Condoglianze grande Rocco a te e a tutta quanta la tua famiglia!! Come dice Vasco ‘nessuno muore mai completamente… se qualcosa di lui vive dentro di noi”.