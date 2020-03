Il comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte per contenere il più possibile la diffusione del Covid-19 e far fronte alla situazione di emergenza sono state in parte diffuse nelle scorse ore. Queste sono state recepite in un Dpcm che dovrebbe essere varato nelle prossime ore. Le norme sono da ritenersi valide per tutto il Paese.

Le nuove linee guida

Le raccomandazioni che sono state diffuse in queste ore saranno valide per i prossimi 30 giorni, ma non saranno statiche: in caso di variazioni della situazione su tutto il territorio nazionale queste potranno essere riviste ogni due settimane. Quindi, in sintesi, ci si deve preparare ad evitare le strette di mano e agli abbracci, la sospensione di tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive, a porte aperte. Intanto il Governo riflette sulla possibilità di interrompere totalmente le manifestazioni sportive, anche a porte chiuse.

Si raccomanda poi a chi ha oltre 75 anni e a chi ne ha più di 65 ed è ammalato di non frequentare luoghi affollati. Mantenere una distanza di uno due metri dalle persone che ci sono intorno. I parenti che raggiungono le persone malata in ospedale non si devono trattenere molto ed è bene limitare le visite. “Lavaggio frequente delle mani; Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)“, riporta AdnKronos. E ancora: “Si richiede ai Comuni, agli enti territoriali, alle associazioni culturali, associazioni sportive, al mondo della comunicazione di offrire attività ricreative individuali alternative, che promuovano e favoriscano le attività all’aperto (senza assembramenti) o presso il proprio domicilio“.

Approfondisci

Tutto sul coronavirus

Coronavirus: ecco il decreto con le misure economiche urgenti

Coronavirus, cosa prevede il nuovo decreto