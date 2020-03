Una storia agghiacciante quella che arriva dall’Argentina dove è stato fermato un ragazzo di 19 anni accusato di aver smembrato e bruciato il corpo della sua ragazza. Dopo il folle gesto, il ragazzo si sarebbe costituito alla polizia confessando il crimine.

Crede che la fidanzata sia incinta

Una tragedia particolarmente truce quella che ha per protagonista un ragazzo di 19 anni dell’Argentina che, di fronte al sospetto che la sua fidanzata di 25 anni fosse incinta, l’ha uccisa per poi smembrare e bruciare il suo cadavere. La drammatica vicenda è venuta alla luce dopo che il ragazzo, secondo quanto riportato dal media argentino El Caso, ha confessato l’accaduto in via confidenziale ad un’amica e ai genitori che lo hanno successivamente convinto a condursi presso la più vicina stazione di polizia per costituirsi.

25enne uccisa e bruciata

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti in relazione alla deposizione del 19enne, il ragazzo avrebbe agito convinto che la fidanzata 25enne fosse incinta, notizia poi smentita dal medico legale successivamente all’arrivo degli esami autoptici. Secondo quanto raccontato in un primo momento dal ragazzo, la 25enne sarebbe caduta dalle scale e poi morta. Da lì, nel panico, l’idea di bruciarla viva per far scomparire il corpo ma quanto portato alla luce dall’autopsia racconterebbe una dinamica ben differente.

Secondo i medici infatti, la causa della morte della ragazza non sarebbe stata una caduta bensì uno straccio che messole in bocca dal 19enne che l’avrebbe fatta perire d’asfissia. Dopo essere morta, il ragazzo avrebbe successivamente smembrato e poi bruciato su un barbecue il cadavere della ragazza nell’intento di disseminarne poi i resti in più luoghi.