Di nuovo possibilità di squalifica per Asia Valente, già a rischio nomination, per un insulto infelice pronunciato nella Casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che l’influencer fa questo genere di esternazioni, inammissibili in televisione. L’ultima volta Asia si è beccata la ramanzina di Alfonso Signorini per aver detto “Sei un down!” a Sossio Aruta. Questa volta contro il reiterarsi delle offese è intervenuta anche Nicole Orlando, atleta paralimpica con il record del mondo nel Triathlon nel 2015.

Asia Valente: ancora insulti inaccettabili

La gieffina non ce la fa proprio e quando di nuovo inciampa in uno scherzo di Sossio Aruta le scappa proprio dalla bocca: “Handicappato!“. La parola è rivolta al calciatore durante un attacco con gavettoni, mentre gli inquilini guardavano uno striscione nel cielo per Lucia Nunez da parte dei fan. L’influencer ha immediatamente capito l’entità del danno, tappandosi la bocca e scoppiando a piangere.

Lo sfogo tra le lacrime

Asia Valente è emotivamente crollata poco dopo. Tra i singhizzi e le lacrime si è subito scusata, sfogandosi con le coinquiline Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Valeria Marini e Antonella D’Elia che cercavano di tranquillizzarla. “Sossio mi ha fatto il gavettone e io ho detto quella parola. Io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico“, dichiara Asia.

Poi un piccolo lapsus: “Ho un lessico così, quindi mi controllo quando sto qui a dire le cose che non devo“, continua, subito corretta dalla D’Elia che aggiunge quel “non” indispensabile per il pentimento. La responsabilità per Asia sarebbe dei continui tranelli di Sossio Aruta: “Prima alle 3 di notte, poi ora guardavamo tutti per aria“, tenta di giustificarsi.

Nicole Orlando: “Basta!”

Inutile dire che quest’ennesimo episodio ha sollevato una pioggia di critiche contro la gieffina. Tra coloro che si sono scagliati contro di lei e contro il Grande Fratello Vip anche Nicole Orlando, 4 ori e un argento nei Mondiali in Sudafrica del 2015 e detentrice del record europeo nei 100 metri e nel salto in lungo.

“Siamo nel 2020 e ancora non sappiamo utilizzare le parole? Quello che è di nuovo successo al Grande Fratello VIP 4 non deve più ripetersi. È ora di farci sentire. Vorrei che seguissero almeno le scuse“, ha scritto su Facebook, pubblicando un video in cui si dice indignata per la vicenda.

