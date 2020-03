Raimondo Todaro e Francesca Tocca sembra stiano passando acque burrascose nel loro matrimonio. La coppia di ballerini, marito e moglie da 6 anni, starebbero vivendo una crisi dovuta ad un ballerino di Amici. Nel talent di Maria De Filippi Tocca è una ballerina professionista, e proprio la vicinanza sempre crescente con un allievo avrebbe minato il rapporto con Todaro. L’indiscrezione lanciata da Chi non ha ancora suscitato un commento dalla coppia.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: matrimonio in crisi

Secondo il noto settimanale di gossip, la ballerina avrebbe stretto un rapporto profondo con Valentin, l’allievo con cui spesso ha eseguito coreografie davvero intense. Tanta sarebbe l’intesa che a farne le spese sarebbe stato proprio il matrimonio con il maestro di Ballando con le Stelle.

La rivista di Alfonso Signorini parla di un vero e proprio terremoto che sta scombussolando la coppia, insieme da 13 anni. Nessuno degli interessati ha per il momento commentato apertamente l’indiscrezione, ma Francesca Tocca ha ripostato tra le sue Stories di Instagram alcune coreografie decisamente romantiche fatte insieme a Valentin. Non è chiaro se l’intento sia mostrare che non c’è nulla di sconveniente tra lei e il giovane ballerino o per confermare l’importante legame tra loro.

La coppia più solida dei talent

Proprio per i tanti anni passati insieme e l’impegno professionale in importanti talent come Amici e Ballando con le Stelle, Todaro e Tocca sono sempre stati la coppia ritenuta più solida della tv ballerina. Non si può dimenticare cosa sia successo durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, con la rottura tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei per Dani Osvaldo.

Un altro esempio di amore scoppiato sul palco di un talent, questa volta Amici, e che ha fatto molto rumore è quello di Emma Marrone e Stefano De Martino. I due sono stati insieme per 2 anni finché è arrivata Belén Rodriguez. Che sia la volta anche di Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

Approfondisci:

Chi è Francesca Tocca: tutto sulla moglie di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro a Vieni da me: “Ho tradito la mia ex per mia moglie”