Incidente ferroviario in Francia, dove un treno ad alta velocità è deragliato lungo la linea Strasburgo-Parigi. Almeno 20 i feriti e una persona, il macchinista, sarebbe in gravi condizioni.

Treno ad alta velocità deragliato

L’incidente ferroviario accaduto in Francia, sulla linea che collega Strasburgo e Parigi, è ora al vaglio delle autorità. Sarebbero almeno 20, secondo un primo bilancio, le persone ferite. Grave il macchinista.

Post sul treno deragliato in Francia – Fonte: Twitter Actu Show

Le prime informazioni rilanciate da Ansa, che cita fonti locali, rimandano allo scenario di un possibile cedimento del terreno in prossimità del luogo in cui il treno ad alta velocità Tgv è deragliato.

Le prime ipotesi sulla dinamica

L’incidente si è verificato lungo il tratto ferroviario nella zona di Saverne, e a bordo del treno si trovavano 348 passeggeri. A uscire dai binari la locomotiva e i primi quattro vagoni, e fonti locali avrebbero evidenziato l’ipotesi di un “importante cedimento del terreno” sui cui ora interverrà un’inchiesta. Quella del crollo di un terrapieno, comunque, sarebbe una delle piste principali.

Al momento del deragliamento, riporta ancora l’agenzia di stampa, la velocità del Tgv sarebbe stata intorno ai 270 km/h. Sul posto decine di vigili del fuoco e 37 mezzi di soccorso. Le persone ferite non sarebbero in condizioni serie eccetto il macchinista, per il quale si parlerebbe di situazione “grave”.