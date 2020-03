Veronica Burchielli e Alessandro Zarino smentiscono attraverso un post su Instagram le voci su una possibile rottura della coppia di Uomini e Donne.

I due hanno da poco lasciato il programma di Maria De Filippi, ma già circolavano rumors che hanno preoccupato i fan. Veronica ed Alessandro hanno quindi deciso di rispondere.

Il post social che non lascia dubbi

Sul profilo Instagram di Veronica Burchielli, l’ex tronista ha postato un video che raccoglie i momenti più belli trascorsi con il suo Alessandro. Nella didascalia si legge: “Volevo augurare a tutti un inizio settimana così… ringraziando @fanlove_video per questi momenti che ha ritagliato e ne ha fatto un video bellissimo”.

La lettera indirizzata ai fan prosegue: “Mi sono emozionata riguardo tutto ciò… è bello sentirvi vicini e quando qualcuno crede in te, in una coppia, vuol dire che qualcosa di buono siamo riusciti a farvelo arrivare nonostante il nostro percorso particolare. Abbraccio voi ed il mio Ale, con tanto, tanto amore. Poche parole ma scritte con un affetto che non immaginate nemmeno”.

Veronica ha così voluto precisare le voci che parlavano di alcune difficoltà nella coppia che avrebbe passato un periodo di crisi. Ma la giovane afferma con questo dolce post che il loro amore, seppur con qualche difficoltà, non è tramontato e anzi sembra essere ancora più solido di prima.

Un percorso particolare per la coppia

L’amore tra i due è nato all’interno del programma Uomini e Donne di Canale 5, ma la coppia ha avuto un percorso fuori dagli schemi che ha fatto molto discutere i fan del programma. Veronica è entrata nel dating show come corteggiatrice e la sua bellezza ha da subito colpito tutti, tanto da essere contesa da entrambi i tronisti, Giulio Raselli e Alessandro Zarino appunto.

Una volta che Alessandro si è dichiarato alla ragazza in seguito ad una scenata di gelosia da parte di lei, però, Veronica gli ha dato il 2 di picche e Maria le ha offerto il trono. Nel corso della sua esperienza come tronista, in seguito a vari litigi con l’opinionista Tina Cipollari, la giovane ha deciso di richiamare Alessandro e di riprovare a ricominciare da capo, e sembra proprio che questa decisione si sia rivelata giusta.

