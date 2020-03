È morta a 112 anni e 241 giorni la donna più anziana d’Italia. Lo rivela il quotidiano La Nazione, che ricorda nonna Valesca, questo il suo nome, a poche ore dalla scomparsa. Nata a Firenze nel 1907, si è spenta il 4 marzo scorso.

Addio a Valesca, ‘nonna d’Italia’

Molti la chiamavano ‘nonna d’Italia’, e con la sua età aveva conquistato il primato di donna più anziana d’Italia. Nata il 7 luglio 1907, come riporta La Nazione, Valesca si è spenta prima del traguardo dei 113 (esattamente a 112 anni e 241 giorni), dopo una vita costellata di curiosità.

Dopo la morte di Anna, emiliana deceduta a 113 anni, dal dicembre scorso era lei la più longeva dell’intera nazione. I funerali di Valesca sono stati fissati per il 5 marzo.

Una vita a colori

Valesca viveva a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, dove si era trasferita da Firenze dopo aver conseguito la laurea in Lettere e Filosofia. È nel cuore della Valdinievole che ha lavorato per tanti anni, prima come insegnante e poi come preside della scuola media locale.

La sua è stata una vita a colori, il cui ritratto era stato rilanciato dalla stampa in occasione dei suoi favolosi 111 anni. Secondo quanto ricostruito da La Nazione, la donna aveva sposato un medico del paese e dalla loro felice unione sono nati due figli.

Nella storia di nonna Velasca anche la passione per il calcio e la sua squadra del cuore, la Fiorentina, e si narra che fino all’età di 90 anni fosse titolare di un abbonamento per lo stadio ‘Franchi’.

In una intervista al Tirreno, in occasione del 110° compleanno, nonna Valesca avrebbe svelato un dettaglio della sua vita da vedova. Il marito sarebbe morto quando lei aveva 70 anni, ma non avrebbe mai voluto rinunciare alla sua indipendenza. Per questo, riporta il quotidiano, avrebbe scelto di vivere da sola, pur se in costante contatto con gli amati figli.