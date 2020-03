È una bellissima storia di solidarietà e amicizia quella che arriva da Madrid: 8 bambini si sono fatti radere i capelli per sostenere il loro compagno di scuola a cui è stata diagnosticata la leucemia.

Il piccolo David, malato di leucemia

Il piccolo David T. ha 11 anni, e gli è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica, questo significa che dovrà affrontare la chemioterapia, e come chiunque è impaurito. Ma in questa sua battaglia non è solo. Carlos Alsina, giornalista e voce radiofonica di Madrid, racconta come inviato della radio Onda Cero, la bellissima iniziativa dei suoi compagni di scuola.

L’affetto dei compagni di scuola

Noah, David, Víctor, Pablo, Diego, Hugo, Martín e Alfonso, questi i nomi degli amici, si sono infatti ritrovati tutti dal barbiere il giorno che David doveva radersi, per fargli compagnia e tagliarsi i capelli a loro volta, in modo da trasformare la preparazione alla chemioterapia in un gioco.

Carlos Alsina ha parlato con i ragazzini anche prima di recarsi dal barbiere, e sul sito di radio Onda Cero si possono leggere le loro parole di affetto e incoraggiamento per l’amico David: “Vogliamo che si riprenda rapidamente“, “Lo stiamo aspettando, lo supererà – dicono i bambini – Siamo con lui, non vogliamo che si vergogni di essere così“. E ancora: “Qualsiasi cosa tu voglia te lo daremo noi“.

David les contó a sus colegas que le daba un poco de vergüenza perder el pelo por el tratamiento médico. Ellos no dudaron en acompañarle. Hoy le mandan ánimos desde la radio. Precioso https://t.co/7afzarR4Y9 — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) March 3, 2020

Chema, il barbiere dei bambini

Poi sempre Carlos Alsina è andato a parlare con il parrucchiere dei bambini, Chema, il quale ha raccontato l’emozione che ha provato quando ha visto lo spirito di amicizia che dimostravano questi giovani: “È stata una festa, è stato incredibile” e ha aggiunto sempre nell’intervista con Alsina “Non li posso far pagare, sono io che dovrei pagare per questo, questo è uno spettacolo per me“. Chema ha chiesto infine di venire rasato da Alsina, come segno di rispetto e appoggio ai coraggiosi bambini.

L’inizio delle cure

Pochi giorni dopo la rasatura di David, del suo migliore amico Noah e di tutti i compagni di classe, è giunto il momento di entrare in ospedale. David ha così iniziato le sue cure per la leucemia e ha mandato a tutti gli amici dei pupazzi della giocoterapia per ringraziarli del loro appoggio. Ora inizia sicuramente la parte più dura per il piccolo David, dovrà restare lontano dai suoi compagni, ma i suoi amici gli resteranno vicini con il loro affetto, aiutandolo a superare questo momento di difficoltà e aspettandolo a braccia aperte nella speranza che guarisca al più presto.

