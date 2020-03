La signora della domenica di Canale 5, Barbara d’Urso, è pronta a due nuove e scoppiettanti puntate. Domenica 8 marzo infatti, sia Domenica Live sia Live-Non è la d’Urso vedranno la partecipazioni di grandi ospiti.

Dalla mamma di Antonio Zequila a Cristiano Malgioglio che affronterà l’uno contro tutti, passando per la mamma di Luigi Favoloso e la sua Baghera.

Domenica Live: anticipazioni

La domenica con Barbara d’Urso inizierà, come di consueto, con l’appuntamento pomeridiano di Domenica Live. La conduttrice ospiterà la mamma di Antonio Zequila che svelerà alcuni retroscena tra lui e Adriana Volpe.

Sempre nello spazio pomeridiano, le nozze a sorpresa di Paolo Rossi. A fine puntata, Alex Belli ed Elia Duran impersonerranno Shrek e Fiona, dall’omonimo film.

Cristiano Malgioglio contro tutti

Sarà a Live-Non è la d’Urso che il gioco si farà duro. Carmelita ha infatti svelato che nel serale se ne vedranno delle belle. Ci sarò Cristiano Malgioglio che ha accettato di sedere sul divanetto e non sulle sfere per l’uno contro tutti. Come mai è finito lì? Sembra c’entri la questione Morgan ma bisognerà aspettare domenica per scoprirlo.

Sylvie Lubamba e il flirt segreto

Sempre a Live sono attesi altri ospiti. Da Sylvie Lubamba, che parlerà del suo flirt con Pietro Delle Piane e non solo. Ci saranno anche Clizia Incorvaia, la quale avrà un faccia a faccia con una persona misteriosa nell’ascensore di Live, Luigi Favoloso, la sua nuova fiamma, la madre e il cane Baghera.

Durante la serata sarà affrontato anche il tema dello scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini.

