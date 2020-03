Dopo essere stato condannato dalla giustizia italiana per abusi su una minorenne, don Luciano Massaferro ha celebrato messa nella stessa dioces, dove sono stati scoperti gli abusi. Il tribunale ecclesiastico lo ha assolto, ma cresce l’indignazione da parte delle associazioni anti-abuso.

Condannato a 7 anni e 8 mesi per abusi

I fatti si riferiscono a quasi dieci anni fa, quando a Borghetto Santo Spirito (Savona), facente parte della diocesi di Albenga, erano partite le accuse contro Luciano Massaferro. Nello specifico, gli inquirenti accusarono il prete di abusi sessuali su una bambina di 11 anni. Nel processo, ricorda il Fatto Quotidiano, emersero nel dettaglio 3 specifici episodi di abusi a carico dell’allora parroco. Accuse che si erano risolte con una condanna in via definitiva a 7 anni e 8 mesi di carcere. Dopodiché, nel 2013 partì anche il processo ecclesiastico, che tuttavia ribaltò l’esito della giustizia ordinaria italiana.

Assolto dal Tribunale Ecclesiastico

Il Fatto Quotidiano ricorda che il processo interno della Chiesa a don Luciano Massaferro iniziò nel 2013 e si risolse, nel 2018, con l’assoluzione piena del prelato. Stando alle parole del presidente di Rete l’abuso Francesco Zanardi riportate dal Fatto, in quella circostanza il Tribunale ecclesiastico non interrogò neppure la vittima, dichiarandolo tuttavia innocente nonostante il terzo grado di condanna della Cassazione. Ora, don Luciano Massaferro è tornato a celebrare messa nella diocesi di Borghetto.

Il prete è tornato nella stessa diocesi degli abusi

La notizia ha fatto ovviamente clamore e suscitato indignazione, come sottolinea lo stesso Zanardi. “Scopriamo anche che don Massaferro celebra di nuovo messa, nella stessa diocesi dove sono avvenuti i fatti – si legge sul Fatto Quotidiano – Cosa penseranno i familiari della vittima?“. Il prete non è di ruolo, ma ha sostituito il parroco malato di Borghetto. Inoltre, celebrerebbe messa in latino, dando le spalle ai fedeli. Una linea molto diversa, viene sottolineato da Zanardi, da quella indicata da Papa Francesco. La stessa associazione contro gli abusi annuncia sul sito una imminente istanza alla Procura, affinché si tutelino i minori.

Il vescovo di Albenga difende il parroco

Sulla vicenda si è espresso anche il vescovo di Albenga Gugliemo Borghetti. A metà dello scorso decennio, quella stessa diocesi è stata ritenuta una sorta di rifugio per preti accusati di abusi e pedofilia. Tra gli scandali, anche quello che ha colpito l’ex vescovo Mario Oliveri e ha portato alla sua sostituzione con lo stesso Borghetti.

Tuttavia, il vescovo sembra prendere le difese di Massaferro: “Il sacerdote ha pagato tutto il suo debito con la giustizia italiana – si legge sul Fatto Quotidiano – È stato anche in carcere ed è interdetto dai pubblici uffici. Non sarà nominato parroco“.

L’assoluzione della Chiesa, quindi, è valsa al prete il diritto di celebrare messa nella stessa parrocchia dove è stato accusato (e condannato) per abusi. Come se niente fosse.