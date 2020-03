Sono passati 9 anni dalla morte di Melina, madre di Elisabetta Gregoraci, e la showgirl ha deciso di onorare il suo ricordo con un post pubblicato su Instagram.

La scomparsa di Melina, madre di Elisabetta

La madre della showgirl, Carmela Francavilla, conosciuta anche come Melina, è morta 9 anni fa a causa di un tumore al seno. La battaglia contro il cancro è stata lunga e dolorosa, per 16 anni ha combattuto il male che nessuno vorrebbe affrontare. Non ha vinto la sua battaglia, ma l’amore di mamma Melina le ha permesso di essere al fianco di sua figlia nei momenti più importanti della vita: il matrimonio con l’ex marito Flavio Briatore e soprattutto la nascita di Nathan Falco, che quest’anno compirà 10 anni.

Il ricordo di una figlia

Il giorno del 61esimo compleanno della madre, Elisabetta ha voluto onorarla pubblicando su Instagram un carosello di foto che la ritraggono in compagnia di Melina. “Auguri mammina mia, buon compleanno .. oggi avresti compiuto 61 anni .:– così scrive la Gregoraci su Instagram – te ne sei andata via giovane giovanissima troppo in fretta .. sono già da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime , legate nel cuore e nell’anima , si perché tu sei sempre accanto a me .. a noi”.

La scomparsa di Melina ha lasciato un enorme vuoto nella vita di Elisabetta, del nipotino Nathan e di tutta la famiglia: “Ci manchi immensamente a Me a Marzia a Papà Gabry Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui .. il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia”.

Le dedica alla madre continua e la Gregoraci le riserva ancora qualche dolce parola: “vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo , e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti .. mammina mia non abbandonarci mai abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto .. ti amo la tua Eli”.