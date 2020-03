Coez lancia per la prima volta in Italia un format rivoluzionario intitolato Nella Casa che vede l’artista, chiuso in una villa, ospitare ogni settimana artisti diversi del panorama musicale italiano. L’ambizioso progetto è quello di creare una nuova canzone a settimana per un mese, che verrà pubblicata la domenica. L’obiettivo è quello di coinvolgere lo spettatore nel processo creativo che si nasconde dietro i 3 minuti di un brano, dall’ideazione all’incisione.

Un progetto da 2 anni di lavoro

Dopo 2 anni di preparazione del progetto, la data d’inizio è segnata: dal 15 marzo Coez si rinchiuderà in una casa nei pressi di Roma, adibita a studio di registrazione. Ogni settimana, per 4 settimane, ospiterà artisti italiani diversi, per lavorare insieme ad una nuova canzone che verrà pubblicata la domenica sui canali di streaming. Non solo, sul canale Youtube di Coez, lo spettatore usufruirà di contenuti speciali che raccontano il lavoro della settimana, vivendo l’esperienza della creazione musicale.

Gli indizi e la sorpresa per i fan

L’annuncio ufficiale del format Nella Casa è avvenuto su Instagram il 3 marzo. In realtà, già da gennaio Coez aveva iniziato a dare degli indizi ai suoi fan: Il 15 gennaio scriveva “Vedete sempre troppo poco di quello che gira intorno alla creazione di una canzone, il mio obiettivo per il 2020 è farvene vedere di più“. Mentre nel post dell’8 febbraio si legge “Ho un piano in testa, fidatevi“. Il 16 febbraio inizia a pubblicare dei video di Freestyle che proseguiranno fino all’8 marzo, intitolati “Nella Casa” senza dare spiegazioni, fino all’annuncio di pochi giorni fa.

Novità e successi

Sembra che si tratti di un periodo di ispirazione per Coez che sta collezionando successi, senza smettere di reinventarsi. Dopo che la sua canzone “È sempre bello” è stata decretata la più ascoltata su Spotify Italia del 2019, il cantante è stato il primo in Italia a creare due Spotify Singles, cover e brani famosi rivisitati, esclusivi per Spotify. Inoltre sono state già fissate 11 date per il suo tour.