Maria Bouzas è famosa per interpretare il ruolo di Francisca Montenegro, la cattiva del piccolo villaggio di Puente Viejo, Il segreto. Ma com’è nella sua vita privata l’attrice?

Scopriamo quanto sia diversa dalla temuta Donna Francisca.

Chi è Maria Bouzas, la celebre Donna Francisca

Maria Bouzas è nata il 24 marzo del 1962 a Mugardos, in Spagna. Nel nostro paese ha raggiunto la popolarità, nel 2011, grazie al suo terribile personaggio: Francisca Montenegro che interpreta nella soap Il Segreto. L’attrice ha studiato, dal 1983 al 1987, nella scuola di arte drammatica di Madrid e si è formata come interprete.

Iniziando da subito la sua carriera, ha raggiunto il primo successo in Galizia, con le serie TVG Pratos Combinados e Terra de Miranda, nelle quali era la protagonista. Successivamente ha partecipato a molti cortometraggi e produzioni teatrali, alcuni dei quali della Compañía De Marías, di cui Maria Bouzas è cofondatrice con l’amica María Pujalte.

“Francisca Montenegro è molto diversa da me“

Nella vita privata l’attrice è molto diversa dal ruolo che conosciamo, talmente tanto che come aveva dichiarato lei stessa, anche i suoi figli stenterebbero a credere nella sua trasformazione scenica, sappiamo che è felicemente sposata ed è madre di due ragazzi, uno di 11 e l’altro di 13 anni. “Il mio uomo ideale è mio marito, Raimundo è l’uomo perfetto per Francisca“, così aveva spiegato in una intervista al settimanale Il Segreto di Puente Viejo Magazine. Inoltre a Verissimo aveva raccontato che, per il suo atteggiamento solare e scherzoso dietro le quinte della soap, i suoi colleghi la definiscono ironicamente un pagliaccio.

Curiosità su Maria Bouzas

A Maria Bouzas, nel tempo libero, le piace stare in famiglia e rilassarsi. Infatti, per mandare via lo stress e la negatività, l’attrice pratica le arti marziali, più precisamente il Tai Chi. È stata Presidentessa della Academia Galega do Audiovisual e l’organizzatrice del premios Mestre Mateo dal 17 ottobre 2006 al 30 maggio del 2009.

Ha portato varie volte sul set de Il Segreto i suoi figli, proprio perché non riuscivano a capacitarsi di come riuscisse a interpretare un personaggio così cattivo e diverso dalla loro madre amorevole.