Antonio Lorenzoni, art director veneto, è il nono vincitore di Masterchef, il cooking show targato Sky. Canavacciulo ha fatto il nome di Lorenzoni sotto una pioggia di coriandoli dorati mentre Locatelli ha esaltato le sue doti: “Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice ma con la consapevolezza delle tue forze.Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti“. Dopo l’incoronazione a nuovo vincitore dello show, però, c’è stata per tutti una sorpresa ben più grande.

La proposta di matrimonio

In mezzo ai festeggiamenti però, Antonio ha stupito tutti: “Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale“, tutti hanno immediatamente capito cosa stava per accadere. Il neo vincitore si è quindi avvicinato al compagno inginocchiandosi: “Mi vuoi sposare?“. La risposta, naturalmente, è stata più che positiva, in mezzo alla commozione di tutti.

