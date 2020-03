Cosa andrà in onda nella prima serata di oggi in tv? I programmi del 6 marzo 2020 spaziano dagli show all’approfondimento sui casi di cronaca nera e attualità, passando per fiction e film.

Stasera in tv Speciale Porta a Porta

La programmazione del prime time Rai ha subito un cambio con la cancellazione della Corrida di Carlo Conti e l’inserimento di Speciale Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà sulla rete ammiraglia, a partire dalle 21.25, con un focus sull’emergenza Coronavirus.

Su Rai 2, in onda il telefilm The Good Doctor, con due nuovi episodi della terza stagione intitolati “Il coraggio di Charlie” e “Lancio sulla Luna”. Nel primo, Shaun affronterà il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara. Nel secondo episodio, Carly scoprirà una tecnica per curare alcune forme di fobia.

Il film Suffragette sarà invece in onda su Rai 3, ambientato nella Londra dei primi del Novecento e ritratto della lotta femminile per il diritto al voto.

Su Mediaset Quarto Grado e Amici

Il palinsesto Mediaset vedrà un nuovo appuntamento di Quarto Grado su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio ancora un focus sull’emergenza Coronavirus e alcuni dei casi più scottanti della cronaca.

Tutto pronto per la nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in scena su Canale 5 con la fase decisiva dell’avventura degli allievi del talent che hanno superato le prime selezioni e concorrono al titolo di vincitore dell’edizione numero 19.

Su Italia 1, spazio al film d’azione Big Game – Caccia al Presidente, con Samuel L. Jackson nei panni dell’uomo più potente degli Stati Uniti che, scampato a un attacco terroristico, si affida a un 13enne per salvarsi.

Italia’s Got Talent: la finale

Su La7 torna Propaganda Live, programma di approfondimento condotto da Diego Bianchi. Per gli appassionati di Italia’s Got Talent, finalissima in arrivo questa sera, 6 marzo 2020, su Tv8. Sul Nove tornerà in prima serata l’appuntamento con la trasmissione Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza in scena tra satira e realtà.