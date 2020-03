Sorridenti, affiatati e più innamorati che mai. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio fanno il loro ingresso nello studio di Verissimo per un’intervista di coppia ai microfoni di Silvia Toffanin. Sposati dal 2003, i due attori sono genitori di due bambini: Mya e Orlando, i due frutti più preziosi del loro meraviglioso amore. Ma la Mancini, fra le righe dell’intervista, rivela anche un inedito capitolo della sua vita, legato alla sofferenza per la perdita di un bimbo avvenuta prima della nascita del secondogenito.

Un colpo di fulmine, poi il primo appuntamento

Coppia affiatatissima ed innamoratissima, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini si concedono ad un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. I due attori fanno coppia fissa dal 2001, quando si conobbero in una discoteca. Quell’incontro portò, per entrambi, ad un colpo di fulmine reciproco, come racconta la showgirl: “Ero andata con mia cugina ad incontrare Flavio che era appena uscito vincitore dal Grande Fratello Vip. Lei voleva incontrarlo a tutti i costi. L’ho visto ed è stato un vero colpo di fulmine“. E a raccontare il giorno del primo appuntamento è Montrucchio: “Subito subito mi ha fatto penare un pochino. Le regalai cento rose rosse al primo appuntamento, mi ero innamorato subito e per me potevamo già sposarci in quel momento. In realtà ho avuto questa emozione quando ho conosciuto Alessia: volevo già correre subito“.

La proposta di matrimonio di Flavio Montrucchio

Quella prima conoscenza, datata 2001, ha portato successivamente al passo più importante. Nel giro di due anni il loro rapporto si è consolidato ed ha portato al matrimonio, avvenuto nel 2003. Il passo decisivo è stato però preceduto da un aneddoto davvero particolare, quando la coppia si trovava a Dubai in vacanza: “Facciamo un viaggio a Dubai. In piscina si avvicina un signore che stava lì e beveva birra, era una persona scozzese. Ha incominciato a dirci tantissime cose, che ci saremmo sposati e che avremmo avuto figli“. Protagonista di una romantica proposta di matrimonio è stato Flavio Montrucchio, come racconta alla Toffanin: “Poi le ho fatto la proposta. Eravamo a Roma, in Piazza San Pietro, avevo aspettato che fosse deserta. Lei non ha avuto tentennamenti“.

Alessia Mancini spiazzante: “Ho perso un bambino anni fa“

L’atmosfera a Verissimo si è però fatta più cupa quando, fra le righe dell’intervista, Alessia Mancini rivela un capitolo buio della loro vita di coppia. Per la prima volta, infatti, l’attrice annuncia di aver perso un bambino qualche anno prima della nascita del secondogenito, Orlando, datata 2015. Un annuncio che ha sconvolto la stessa Silvia Toffanin, anch’essa, come tutti quanti, all’oscuro di questo drammatico episodio. Alessia Mancini racconta: “A volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie. Non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Due figli colmano tanti vuoti“.