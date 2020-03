Il segretario del PD e governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Il politico è al momento in buone condizione, ma si trova in isolamento.

Nicola Zingaretti positivo al coronavirus

“È arrivato, anche io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti in questi casi, per tutte e per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare“, ha annunciato il segretario del Partito Democratico con un videomessaggio su Facebook.

“Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire. La mia famiglia anche sta seguendo i protocolli. La ASL sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Teodori della giunta regionale per mandare avanti il lavoro, così come il vicesegretario del PD Orlando che, con gli organismi in carica, seguirà tutte le attività politiche. Io ho sempre detto ‘niente panico, combattiamo’ e in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettere le disposizione dei medici, della scienza. E combatto come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il Paese. A presto“.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto!

I messaggi di supporto dalla politica

Non hanno fatto mancare la solidarietà avversari e colleghi del segretario del PD. Matteo Renzi ha scritto in un tweet: “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. Tutti insieme, tutti!“.

Anche Matteo Salvini ha twittato in sostegno di Zingaretti: “Al segretario del PD Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!“.

Gianluca Castaldi, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, ha espresso a nome di tutto il partito la vicinanza al segretario: “Dobbiamo essere tutti uniti, è una emergenza che riguarda tutti gli italiani, i colori politici ora non contano“.

