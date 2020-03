Il campione Zlatan Ibrahimovic arriva a C’è Posta per Te per aiutare due ragazzi con una storia complicata. Gianmarco e Francesco sono due fratelli rimasti orfani giovanissimi e si sono occupati l’uno dell’altro. Gianmarco ha chiesto all’attaccante del Milan di aiutarlo a ringraziare il fratello per tutto quello che ha fatto per lui in questi anni.

Gianmarco e Francesco: due fratelli uniti nella tragedia

Gianmarco ha raccontato al programma di Maria De Filippi la storia drammatica della sua famiglia. Lui e il fratello sono rimasti orfani dei genitori piccolissimi e sono stati affidati alle cure dei nonni, dopo che gli zii hanno rifiutato di prenderli con loro.

Pochi anni dopo, quando erano adolescenti, anche i nonni sono venuti a mancare. Gianmarco e Francesco hanno potuto contare solo l’uno sull’altro. Francesco è diventato il punto di riferimento per il fratello: “Io ero quello che piangevo tra le sue braccia, lui mi faceva forza“, racconta il ragazzo.

La busta a Francesco

Dopo essersi innamorato di una ragazza svizzera, Gianmarco si è trasferito lì con lei. È diventato chef e non è mai tornato a vivere in Italia. Ora ha deciso di ringraziare il fratello per tutto quello che ha fatto per lui.

“Io e te abbiamo sempre giocato insieme. Abbiamo passato bei momenti insieme: nella vasca da bagno ci stringevamo forte, ti ricordi?”, gli dice Gianmarco tra le lacrime di commozione. “Se sono qui davanti a tutti è perché non sono stato in grado di dimostrarti tutto il mio affetto“, continua, “Tu sei il mio eroe, della mia vita“.

Ibrahimovic: “Una persona come te serve a tutti”

“Ti voglio dire che sei una grande persona, un grande cuore“, confessa il campione a Francesco, “Quella storia che hai passato mi tocca tanto perché sono papà di due figli e so che non è facile. Sei diventato uomo a un’età giovane, hai preso grandi responsabilità anche per tuo fratello“.

Ibrahimovic, sapendo che Francesco è milanista, ha portato regali della sua squadra. La maglia, una sciarpa, il pallone e, sapendo anche la passione per gli orologi che li accomuna, gliene ha regalato uno portafortuna.

