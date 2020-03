Il Coronavirus tiene sotto scacco l’Italia e non solo, ma ha anche dato vita a una gara di solidarietà su cui tutti ora puntano lo sguardo. Dalle grandi firme fino ai supermercati che conosciamo perché fanno parte della nostra vita quotidiana.

La donazione di Armani

Il gruppo Armani, rivela Ansa, ha deciso di donare 1 milione e 250mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e in supporto di tutte le attività che sta svolgendo la Protezione civile.

I supermercati

Anche Esselunga ha deciso di donare 2 milioni e mezzo di euro a 6 ospedali: l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la Fondazione Irccs San Matteo di Pavia, l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Non solo però, in questo momento in cui agli anziani è consigliato di rimanere nelle proprie abitazioni, il supermercato offre a tutti gli over 65 anni, fino a Pasqua, la consegna della spesa gratuita. “Non possiamo stare fermi a guardare la difficoltà e la preoccupazione generale causata dalla diffusione del Covid-19“, ha spiegato Sami Kahale, ceo di Esselunga. E ancora: “Vogliamo ringraziare medici, personale sanitario e ricercatori impegnati nel servizio alla comunità, i nostri collaboratori che nei negozi stanno lavorando instancabilmente e allo stesso tempo offrire un aiuto tangibile alle persone più anziane così come ai nostri fornitori, in non pochi casi piccole e medie imprese del territorio“.

Anche Eurospin non si è tirata indietro: ha infatti donato 100 mila euro divisi tra gli ospedali Spallanzani di Roma e Sacco di Milano.

Di Steven Zhang, il presidente dell’Inter, si è parlato molto negli ultimi giorni per questioni calcistiche, dopo che anche la serie A è stata scossa dall’emergenza. Ora di lui si parla anche per aver donato 100 mila euro all’ospedale Sacco di Milano.