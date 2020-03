Max Von Sydow è morto all’età di 90 anni. Un attore indimenticabile, soprattutto per gli appassionati cinefili. Una vita dedicata alla recitazione, e un talento riconosciuto anche da Ingmar Bergman che lo considerava il suo attore preferito.

La moglie, sposata con lui dal 97, ha reso nota la notizia: “È con il cuore spezzato e con infinita tristezza che annunciamo con dolore estremo la dipartita di Max von Sydow l’8 marzo 2020“.

Max Von Sydow e la recitazione

I fan più accaniti e non lo ricorderanno sicuramente in L’esorcista, ma anche in Hannah e le sue sorelle, Fino alla fine del mondo e Risvegli. Nominato all’Oscar ben due volte, poi, per la sua interpretazione nei film Pelle alla conquista del mondo e Molto forte, incredibilmente vicino. Tutti però lo ricordano per la sua prima interpretazione per il grande schermo nel 1957 con Il settimo sigillo.