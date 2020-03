Oggi più che mai serve responsabilità. Se si vogliono aiutare tutte le figure impegnate nel contrasto della diffusione del coronavirus bisogna limitare al massimo tutte le opportunità di contagio.Bisogna quindi rispettare le regole: stare ad un metro di distanza l’uno dall’altro, evitare di stringere le mani, evitare i luoghi affollati.Solo così si aiuta chi sta in prima linea contro il virus. Più sale il numero di contagi, più i reparti di terapia intensiva si sovraccaricano di lavoro, e con essi i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari.Cambiare le proprie abitudini non è solo per il personale medico, ma anche per i propri cari. Non bisogna creare allarmismi, ma serve responsabilità, la stessa responsabilità che ci salverà.